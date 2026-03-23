Волгоградская облдума уходит из Telegram

Дума Волгоградской области объявила о прекращении работы своего Telegram-канала. Соответствующая публикация появилась в мессенджере 23 марта.

Фото: Дума Волгоградской области

Областной парламент сообщил, что информирование будет происходить в приложении MAX. Там будут размещаться публикации о законодательных новеллах и мероприятиях с участием депутатов.

В посте также отмечается, что облдума ведет аккаунты в «Одноклассниках», «Вконтакте» и «Яндекс.Дзене». Официальных приказов о закрытии госканалов в Telegram еще не было.

В Telegram-канале Волгоградской облдумы более 2,8 тыс. подписчиков. В мессенджере MAX — около 1,6 тыс. читателей. Суммарно аудитория регионального парламента составляет 10,8 тыс. человек.

Нина Шевченко