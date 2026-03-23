Еще одна птицефабрика Прикамья снизила финансовые показатели за прошлый год

АО «Птицефабрика “Чайковская”» опубликовало финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании сократилась с 2,5 млрд руб. в 2024 году до 1,7 млрд в 2025-м. Чистая прибыль компании снизилась более чем в 11 раз: с 845 млн руб. в 2024 году до 75 млн руб. в прошлом.

Птицефабрика «Чайковская» (бренд «Фабрика вкусных яиц») специализируется на выпуске яиц. Основным акционером общества считается гендиректор Петр Бельков.

Стоит отметить, что ранее о снижении финансовых показателей также отчиталась птицефабрика «Менделеевская». Падение финансовых результатов пермских птицефабрик происходит на фоне прошлогоднего снижения цен на яйца. Удешевление было связано с мерами по регулированию цен, в том числе с заключением соглашений о сдерживании стоимости с представителями розничных сетей.