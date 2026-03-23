На погашение долгов перед ООО «Теплоэнерго Кисловодск» направят 301 млн рублей

В 2025 году из бюджета Ставропольского края на погашение долгов перед ООО «Теплоэнерго Кисловодск» направят более 301 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Часть финансирования пойдет на ремонт котлов ДЕ-25/14 на ключевых котельных города.

По словам главы города Евгения Моисеева, выделенные средства позволят частично закрыть накопленные обязательства предприятия и провести ремонт двух котлов.

Наталья Белоштейн