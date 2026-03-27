Туристов включили в меню

В 2025 году Ростовскую область посетили почти 3 млн гостей со средним чеком на питание в кафе и ресторанах в 1,9 тыс. руб. на человека. Хотя отдельной статистики по гастротуристам нет, в региональном агентстве по туризму уверены, что значительная часть путешественников приезжает для того, чтобы познакомиться с аутентичной донской кухней. Эксперты говорят, что развитие гастротуризма сдерживают инфраструктурные ограничения, законодательные пробелы и временный запрет на массовые мероприятия.

Среди популярных блюд региона — сазан, фаршированный капустой и икрой, донская уха, вареники по-донскому с вишней или картошкой

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Среди популярных блюд региона — сазан, фаршированный капустой и икрой, донская уха, вареники по-донскому с вишней или картошкой

Ростовскую область в прошлом году посетили более 2,8 млн человек. В среднем во время одного посещения кафе или ресторана гость тратил 1,9 тыс. руб. Об этом сообщило АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» со ссылкой на данные информационно-аналитической панели «Туризм» от Сбераналитики. «Гастрономическая составляющая является важным элементом любого путешествия, а поездка в Ростовскую область, и особенно в столицу региона — "город со вкусом",— одно из ярких впечатлений»,— считают в агентстве.

Для продвижения гастрономических брендов Ростовской области среди туристов с 2013 года действует система добровольной сертификации «Сделано на Дону», добавили в агентстве. Знаком отмечается продукция донских производителей, которые доказали строгое соблюдение российских и международных стандартов качества. Такие продукты можно приобрести в донских магазинах или на продуктовых ярмарках.

В 2026 году Ростовская область принимает участие в программе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «ПроЕДУ по России!», целью которой является развитие гастрономической индустрии как стратегического инструмента имиджа и экономического роста российских регионов. «Уже ведется работа над разработкой гастрономического паспорта Ростовской области. Паспорт позволит выделить аутентичные особенности и создать каталог успешных практик региона. По итогам данной работы агентство отберет 10 пилотных регионов для участия в программе. Надеемся, что Ростовская область станет одним из участников и займет достойное место на гастрономической карте России»,— отметили в агентстве.

Едут за ухой и раками

Гастрономи­ческий код Ростовской области формировался веками под влиянием различных культур. Среди уникальных гастрономических специалитетов региона, по данным агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области, лидируют донская уха, донские раки, шашлык, шаурма, а также сазан, фаршированный капустой и икрой.

Туристы активно посещают местные рынки, выбирая сезонные овощи (кривянские помидоры, багаевские огурцы), ферментированные арбузы и сливы. На новогодние праздники особым спросом пользуются вареники с сюрпризами.

Руководитель FMCG-практики коммуникационного агентства PR Partner Татьяна Солдатова считает, что гастротуризм в Ростовской области — это мощный маркетинговый инструмент для продвижения региона как гастрономической столицы юга России. «Ростовская область предлагает гостям аутентичную казачью кухню, укорененную в донских продуктах — рыбе, мясе и овощах. Ключевые хиты: казачий суп из баранины с пшеном, вареники по-донскому с вишней или картошкой, казачья уха, рыба под маринадом, борщ со щавелем и запеченные яблоки с фаршем. Раки — визитная карточка Ростова: их варят в молоке, рассоле или специях, что идеально для сезонных фестивалей. Эти блюда не просто еда — это актив для PR-кампаний. Туристы охотнее делятся фото в соцсетях, если бренд правильно упаковывает традиции»,— рассказывает эксперт.

По мнению старшего преподавателя кафедры гостиничного и туристического менеджмента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Елены Колосовой, Ростовская область богата разнообразными продуктами местных производителей, а в кафе и ресторанах предлагают широкий выбор блюд кухонь народов, живущих в регионе. «Основа кухни — рыба из реки Дон запеченная, вяленая и засоленная, донские раки. Если говорить про казачьи традиции, то это суп казачий (на баранине с пшеном), вареники по-донскому, курник, круглик (свадебный мясной пирог), запеченная дичь. Популярностью пользуются молочные продукты: топленое и квашеное молоко, творог, сметана, масло — наследие кочевой культуры казаков»,— уточняет эксперт.

Популярные у гастротуристов локации Ростовской области Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова «Тихий Дон»

КВЦ ДГТУ «Донская казачья гвардия»

Центральный рынок («Старый базар», существующий со времен основания города в XVIII веке)

Ресторан-музей в центре исторической части Азова По данным Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области

Также, по ее словам, в регионе с учетом общих тенденций и трендов появились оригинальные вариации: варенье из огурцов, котлеты «как для космонавтов», обливский арбуз, донская чечевица, пирожки с лебедой, чалтырский шашлык.

Президент Ассоциации лидеров гостеприимства (АСИ) Анастасия Киреева говорит, что гастрономический туризм в регионе только начинает развиваться, но уже появились устойчивые проекты, сохраняющие и популяризирующие наследие донской кухни: «Например, музей "Донская рыба" проводит мастер-классы по приготовлению донской ухи по казачьим рецептам. Ассоциация лидеров гостеприимства Ростовской области инициировала проект "Гастрокод Дона", в рамках которого проходят гастрономические ужины, погружающие гостей в историю донского региона через гастрономию и культурный туризм. Туристы все больше интересуются локальными продуктами и традиционными рецептами региона».

По словам эксперта, гастрономический туризм вступает в фазу активного развития благодаря множеству интересных проектов, в рамках которых проходят гастроужины, мастер-классы и другие мероприятия. «Кроме того, реализуются государственные программы, поддерживающие развитие гастротуризма. Например, завершился Фестиваль русской кухни, в рамках которого участники получили информационную поддержку от департамента потребительского рынка Ростовской области»,— добавляет Анастасия Киреева.

В тренде энотуризм и локальность

Спрос на гастрономический туризм в России летом 2025 года вырос на 30%, и Ростовская область входит в число популярных направлений, приводит данные доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. Прогнозируемый рост рынка юга России и Кавказа в 2026 году, по данным эксперта, может составить 14–16%. При этом 80% туристов изучают локальную кухню перед поездкой, что стимулирует развитие тематических маршрутов.

Среди ключевых трендов — интеграция гастрономии с другими видами туризма. Так, производство вина в области за девять месяцев 2025 года выросло на 17%. «Популярность набирают комбинированные туры, включающие гастрономический, культурный и приключенческий компоненты отдыха. Активно развиваются гастромаршруты, например, по армянским поселениям близ Ростова (Чалтырь) с акцентом на аутентичную кухню. Но главным помощником является цифровизация и медийность этого направления, чему помогает проведение гастрофестивалей, блог-туров, участие шеф-поваров в продвижении региональной кухни, а также издание первого "Гида шеф-поваров юга России" в 2025 году»,— говорит Дмитрий Морковкин.

Анастасия Киреева подтверждает: наблюдается рост интереса к авторским концепциям гастрономических проектов и винодельческим турам, а также гастроэкскурсиям. Фестивали и ярмарки, привлекающие локальных производителей и предлагающие натуральные продукты, остаются востребованными, и тренд на экологичность продолжает набирать популярность.

Запрет на проведение массовых мероприятий на открытых площадках — один из главных факторов, сдерживающих развитие гастротуризма на Дону

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Запрет на проведение массовых мероприятий на открытых площадках — один из главных факторов, сдерживающих развитие гастротуризма на Дону

Развитию мешают барьеры

Несмотря на значительный потенциал, развитие гастротуризма сталкивается с серьезными препятствиями. Главное из них — временные ограничения на проведение массовых мероприятий на открытых площадках.

«В регионе продолжает действовать указ губернатора Ростовской области о временных ограничениях на проведение событийных и иных массовых мероприятий на открытых площадках, поэтому временно гастрономические фестивали не проводятся, но при этом туристам доступны ресторанные гастрономические фестивали, разнообразные дегустации, мастер-классы. Также отсутствие авиасообщения влияет на логистику и выбор транспорта для путешествий в регион. Основной способ передвижения — собственный автомобиль, который максимально комфортно позволяет путешествовать большой семьей, заезжая по пути в интересные локации»,— рассказали в агентстве по туризму Ростовской области.

Анастасия Киреева также одной из основных проблем в развитии гастротуризма считает запрет на проведение массовых уличных мероприятий. «Мы с нетерпением ожидаем изменений в этой ситуации, так как готовим масштабный гастрофестиваль на территории региона»,— делится планами эксперт.

Татьяна Солдатова отмечает, что слабая транспортная доступность виноделен и ферм снижает средний чек — туристы едут спонтанно, а не целенаправленно. Также сдерживающим развитие гастротуризма в регионе фактором она считает утрату аутентики: казачьи традиции ветшают, заменяясь новоделом. «К 2030 году гастротуризм может дать прирост турпотока на 20–30%, если инвестировать в маркетинг. Ростов может укрепить лидерство через федеральный бренд — фестивали вроде "Донских раков" или "Казачьего феста". Агротуризм взлетит с господдержкой ферм, а правильная PR-стратегия выведет регион в топ-5»,— уверена госпожа Солдатова.

Еще один фактор — волна закрытий ресторанов, добавляет Елена Колосова. «В 2025–2026 годах из-за экономических сложностей прекратили работу десятки заведений, что сокращает гастрономическое предложение для туристов. А отсутствие понятия "гастрономический туризм" в федеральном и региональном законодательстве затрудняет господдержку»,— поясняет эксперт.

Синхронизировать стратегии

В агентстве по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области уверены: благоприятный климат региона и логистика создают комфортные условия и для развития локальной гастрономии, и для привлечения в регион федеральных гастрономических проектов. «Многие донские рестораторы не только развивают свои знаковые проекты, но и планируют открытие новых объектов. Кроме того, Ростов-на-Дону стал точкой притяжения и федеральных рестораторов — альянса White Rabbit Family (WRF), Novikov Group и Lucky Group. Это поднимет гастрономическую привлекательность региона на высокий уровень и повысит культуру гастрономии в целом. Важно отметить, что некоторые федеральные проекты меняют подход к формированию меню с акцентом на локальную кухню региона»,— отмечают в агентстве.

Там добавляют, что, учитывая актуальные тенденции, в перспективе появятся уникальные и интересные проекты за пределами Ростова-на-Дону, на сельских территориях. Например, некоторые винодельни уже планируют создание туристических объектов с наличием ресторанов с аутентичной кухней.

«После периода адаптации рынок гастротуризма перейдет к взрывному росту. Это произойдет при условии синхронизации стратегий туризма, сельского хозяйства и пищевой промышленности. Ростовская область может стать одним из лидеров на юге России благодаря сочетанию природных ресурсов, культурного наследия и развития локальных брендов»,— резюмирует старший преподаватель РЭУ им. Плеханова Елена Колосова.

Наталья Решетняк