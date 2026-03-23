Жительницу Шахт осудили за хищение из бюджета 70 млн рублей на строительство жилья

Красносулинский районный суд признал виновной в мошенничестве и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч. 2 ст. 292 УК РФ, ч. 1 ст. 305 УК РФ, ч. 2 ст. 305 УК РФ) жительницу Шахт Анну Прудченко. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Суд установил, что Анна Прудченко входила в преступную группу, возглавляемую бывшим федеральным судьей Сергеем Шамом. Согласно материалам дела, участники группы подыскивали лиц, которых прописывали в квартиры, чьи собственники не имели права на получение субсидий для улучшения жилищных условий. После такого «уплотнения» подавали от имени жильцов иски в суд на получение субсидий, а судья Шам их удовлетворял. Причиненный бюджету ущерб оценивается в 70 млн руб.

Суд назначил госпоже Прудченко наказание в виде семи лет колонии общего режима со штрафом 5 млн рублей.

Наталья Шинкарева