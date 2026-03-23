Квартал в исторической части Нижнего Новгорода включили в реестр ОКН

Трехсвятский квартал в Нижнем Новгороде включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ областного управления госохраны ОКН опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: из акта историко-культурной экспертизы Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: из акта историко-культурной экспертизы

Квартал вошел в реестр как достопримечательное место «Комплекс городской застройки в районе улиц Короленко, Славянской, Студеной и Новой г. Нижнего Новгорода». Он относится ко второй половине XIX — началу XX века.

В реестр выявленных ОКН квартал был включен в сентябре 2025 года.

В комплексе городской застройки в 1859-60 годах была построена каменная церковь Трех святителей. По ее названию этот квартал назван Трехсвятским и относится к одному из «заповедных» кварталов города.

Сейчас квартал представляет собой совокупность исторической, советской и современной застройки. Дома квартала имеют мемориальную ценность, связанную с именами деятелей культуры, искусства и архитектуры. Например, в северном флигеле усадьбы архитектора В. М. Лемке (Короленко, 11) жил Максим Горький, у которого в гостях бывали Иван Бунин, Антон Чехов, Федор Шаляпин и другие.

Всего на территории квартала находится 31 ОКН, включая три федерального значения.

Галина Шамберина