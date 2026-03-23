Квартал в исторической части Нижнего Новгорода включили в реестр ОКН
Трехсвятский квартал в Нижнем Новгороде включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ областного управления госохраны ОКН опубликован на портале правовой информации.
Квартал вошел в реестр как достопримечательное место «Комплекс городской застройки в районе улиц Короленко, Славянской, Студеной и Новой г. Нижнего Новгорода». Он относится ко второй половине XIX — началу XX века.
В реестр выявленных ОКН квартал был включен в сентябре 2025 года.
В комплексе городской застройки в 1859-60 годах была построена каменная церковь Трех святителей. По ее названию этот квартал назван Трехсвятским и относится к одному из «заповедных» кварталов города.
Сейчас квартал представляет собой совокупность исторической, советской и современной застройки. Дома квартала имеют мемориальную ценность, связанную с именами деятелей культуры, искусства и архитектуры. Например, в северном флигеле усадьбы архитектора В. М. Лемке (Короленко, 11) жил Максим Горький, у которого в гостях бывали Иван Бунин, Антон Чехов, Федор Шаляпин и другие.
Всего на территории квартала находится 31 ОКН, включая три федерального значения.