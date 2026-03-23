УФАС запретило пензенским предпринимателям называть себя «№ 1»

Пензенское УФАС выявило нарушения у местных предпринимателей, использовавших на вывесках обозначение «№ 1». Предупреждение получили «Центр путешествий № 1», «Кулинар № 1», «Лапшичная № 1», «Пивная № 1», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В антимонопольном органе посчитали, что размещенные сведения содержат утверждение о превосходстве без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение. Это создает у потребителей впечатление о преимуществе данных точек перед конкурентами.

Закон о защите конкуренции запрещает некорректное сравнение с использованием слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» без указания подтвержденных характеристик. В связи с признаками нарушения пензенское УФАС выдало предпринимателям предупреждения о необходимости прекратить использование на вывесках обозначения «№ 1».

Марина Окорокова