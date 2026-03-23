Житель Можги получил восемь лет колонии за производство более 70 кг мефедрона

Верховный суд Удмуртии приговорил 21-летнего жителя Можги к восьми годам лишения свободы. Его признали виновным в производстве мефедрона в составе организованной группы (ст. 228.1 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Согласно материалам дела, нарколаборатория работала в доме в Агрызском районе Татарстана. Оттуда изъяли более 71 кг синтетического материала.

Фигурант явился с повинной и полностью признал вину. С учетом этого решения, суд назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима (это меньше минимальной границы о статье от 10 лет, основание — СТ. 64 УК). Также в доход государства взыскали мобильный телефон подсудимого.