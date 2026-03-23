Одиннадцать жителей Перми задержаны за организацию азартных игр

В СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой). Как сообщает управление, в период с ноября 2025 года по март 2026 года 11 жителей Перми, действуя в составе организованной группы, незаконно организовали и проводили азартные игры, в том числе и с использованием интернета. Фигуранты задержаны, в отношении предполагаемого организатора суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Остальным избраны меры, не связанные с изоляцией от общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В помещении игрового клуба проведен обыск, в ходе которого изъяты наборы для игры в покер, бухгалтерская документация, средства связи и компьютерная техника. В том числе проведены обыски по месту жительства обвиняемых, в ходе которых изъяты денежные средства, добытые преступным путем в размере более 2,5 млн. руб. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Пермскому краю.