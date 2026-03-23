Самой высокооплачиваемой отраслью Татарстана стало транспортное машиностроение

В Татарстане наибольший уровень зарплат зафиксирован в сфере транспортного машиностроения. Средняя зарплата в 2025 году в этой отрасли составила 202 тыс. руб., следует из исследования РИА Новости.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В соседней с Татарстаном Республике Марий Эл наиболее прибыльной сферой является производство компьютеров, электроники и оптики. Средняя зарплата в отрасли составила 139 тыс. руб. В Чувашии наибольшие выплаты можно получить в IT-сфере (средняя зарплата составляет 129 тыс. руб.), а в Кировской области — в производстве металлических изделий (90 тыс. руб.).

В среднем по России самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере финансов: средняя зарплата составляет 194 тыс. руб. Наибольшая зарплата в стране, согласно исследованию, у нефтяников на Сахалине и финансистов в Москве.

Анна Кайдалова