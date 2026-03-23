Арбитраж отказался менять подсудность по иску директора «Медисорба» к Euroclear

Арбитражный суд Пермского края не удовлетворил ходатайство международного депозитария Euroclear в рамках спора с Юрием Фотеевым, генеральным директором фармпроизводителя «Медисорб». Представители иностранной компании просили передать дело на рассмотрение Арбитражного суда Москвы. Напомним, господин Фотеев пытается взыскать с ответчика свыше 21,7 млн руб. Речь идет о взыскании убытков в виде стоимости заблокированных ценных бумаг на сумму более 18,66 млн руб., а также более 3 млн руб. купонного дохода, получение которого тоже заблокировано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Обосновывая ходатайство, Euroclear указывал, что доказательства, имеющие значение для данного спора, находятся на территории Москвы. Кроме того, там зарегистрирован и Национальный расчетный депозитарий, который производит учет ценных бумаг. Ответчик заявил также, что производство по делу должно быть прекращено, поскольку относится к компетенции судов Бельгии. Отказывая в удовлетворении ходатайства, арбитраж отметил, что ответчик не может распоряжаться своими ценными бумагами из-за ограничительных мер ЕС. В этом случае нормой АПК предусмотрена исключительная подсудность по данному спору по месту жительства истца.