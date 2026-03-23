В Тольятти организатор незаконной миграции не смог выйти по УДО

Суд в Тольятти отказался удовлетворять ходатайство об условно-досрочном освобождении организатора незаконной миграции. Основанием для этого стало то, что осужденный нарушал режимные требования и подвергался дисциплинарным взысканиям во время заключения. Об этом сообщает прокуратура.

На процессе выяснилось, что ранее осужденный уже привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере миграции. С декабря 2023 по ноябрь 2024 года он организовал канал незаконной миграции иностранцев на территории Самары.

Для этого он заключил с мигрантами более 200 фиктивных договоров на выполнение работ и фиктивно зарегистрировал более 250 человек у себя в квартире. На этом он заработал свыше 75 тыс. рублей.

В июне 2025 года Советский районный суд Самары признал мужчину виновным в преступлениях по ч. 1 ст. 322.1 и ст. 322.3 УК РФ и приговорил его к полутора годам лишения свободы со штрафом 110 тыс. рублей. Осужденный отбывает наказание в колонии-поселении № 1 в Тольятти.

Георгий Портнов