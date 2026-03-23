В Пулково и аэропорту Пскова сняли ограничения, в Ленобласти отбой опасности БПЛА

Пулково и аэропорт Пскова возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. В Ленинградской области дан отбой опасности БПЛА, заявил губернатор Александр Дрозденко.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из петербургского аэропорта отправлены первые два рейса в Фергану и Череповец, заявили в пресс-службе авиагавани.

Ограничения на полеты были связаны с атакой БПЛА на Ленобласть, продолжавшейся с середины вчерашнего дня. Уничтожено более 70 вражеских беспилотников. Утром 23 марта Пулково возобновил отправку и прием рейсов по согласованию.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что БПЛА повредил емкость с топливом в порту Приморска, возникло возгорание. Кроме того, обломки дронов повредили остекление в трех квартирах и опору ЛЭП.

