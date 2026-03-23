Циклон подарит Петербургу сухую теплую погоду

Погоду в Санкт-Петербурге 23 марта будет определять южная периферия циклона, центр которого смещается по северу Скандинавии. В связи с этим в городе ожидается переменная облачность, а вероятность осадков будет близка к нулю, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Температура воздуха в Северной столице составит +11…+13 градусов, в Ленинградской области — +9…+14 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет снижаться и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник ночью ожидаются небольшие дожди и +1…+3 градуса, днем осадков не прогнозируется, воздух прогреется до +9…+11 градусов.

Артемий Чулков