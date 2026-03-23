В аэропорту Казани второй раз за день ввели ограничения на полеты
В аэропорту Казани в 10:39 ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По сообщению пресс-службы, они нужны для обеспечения безопасности полетов.
Это второй случай за день. В первый раз ограничения на полеты ввели в 03:38, они продлились до 07:07.
Ограничения ввели на фоне режима беспилотной опасности.