В аэропорту Казани второй раз за день ввели ограничения на полеты

В аэропорту Казани в 10:39 ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По сообщению пресс-службы, они нужны для обеспечения безопасности полетов.

Это второй случай за день. В первый раз ограничения на полеты ввели в 03:38, они продлились до 07:07.

Ограничения ввели на фоне режима беспилотной опасности.

Анна Кайдалова