В Тольятти задержали жителя, у которого обнаружили более 35 свертков с наркотиками

В Тольятти возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере) в отношении задержанного жителя 2006 года рождения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в Центральном районе Тольятти вечером обратили внимание на двух мужчин, которые ускорили шаг при виде полицейских и попытались скрыться. Сотрудники органов внутренних дел остановили молодых людей.

Во время личного досмотра у одного из них полицейские обнаружили 15 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, которые отправили на экспертизу. По месту жительства задержанного обнаружили и изъяли более 20 свертков с порошкообразным веществом, а также различные приспособления для фасовки.

По результатам экспертизы во всех изъятых свертках находилось более 80 г наркотиков синтетического происхождения и 212 г героина.

Безработный житель Тольятти признался полицейским, что приобрел наркотики через интернет для дальнейшей реализации в городе. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Полицейские устанавливают причастность фигуранта к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию города и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Руфия Кутляева