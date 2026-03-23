В Татарстане второй раз за день ввели режим беспилотной опасности
В Татарстане в 10:40 ввели режим беспилотной опасности. Уведомление об этом поступило в официальное приложение МЧС России.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении.
Режим объявили второй раз за день. В первый раз его ввели в 02:23, он длился до 07:10.
Также в аэропорту Казани вновь ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.