Один человек пострадал при атаках более 100 БПЛА в Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум восьми боеприпасов и 111 беспилотников. В результате пострадал мирный житель. Разрушения получили 25 жилых помещений и девять транспортных средств, а также два промышленных предприятия, две линии электропередачи и газопровод. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мирный житель пострадал при ударе FPV-дрона по машине в Грайвороне. Его госпитализировали, автомобиль поврежден. Всего в округе повреждены девять частных домов и семь автомобилей, два коммерческих объекта и один социальный, две надворные постройки. За сутки муниципалитет атаковали с помощью семи боеприпасов и 29 БПЛА.

В Белгородском округе фельдшер и водитель машины скорой помощи обратились в больницу. Они получили баротравмы и ушибы при детонации FPV-дрона в поселке Октябрьский 20 марта. За минувшие сутки муниципалитет атаковали 13 беспилотниками. Разрушения получили частный дом и автомобиль.

По данным Минобороны, прошедшей ночью над Россией были уничтожены 249 БПЛА. Часть из них была сбита над Белгородской и Курской областями.

