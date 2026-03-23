В Оренбуржье возбудили уголовное дело по факту вырубки четырех ясеней

В Оренбургском районе возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего жителя по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Об этом сообщает УМВД России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, лесничий во время патрулирования лесного массива возле села заметил неизвестного, который незаконно пилил деревья. Полиция установила, что 52-летний местный житель незаконно вырубил четыре дерева породы «ясень», чтобы в дальнейшем продать дрова для бани.

Правонарушитель причинил ущерб ГКУ «Оренбургское лесничество» на сумму 166,845 тыс. руб. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Руфия Кутляева