Татарстан вошел в пятерку регионов по размеру потребкредитов

Татарстан занял 4-е место среди регионов России по среднему размеру выданных потребительских кредитов в феврале — 197,1 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Выше Татарстана в рейтинг оказались Москва (297,8 тыс. руб.), Санкт-Петербург (252,4 тыс. руб.) и Московская область (228,5 тыс. руб.). Замыкает пятерку Тюменская область (192,4 тыс. руб.).

В целом по России средний размер потребкредита в феврале вырос на 21,5% год к году и составил 167,2 тыс. руб. По сравнению с январем показатель увеличился на 10,7%.

Анна Кайдалова