Новый алфавит исправит культурное отставание

В Баку в праздничной обстановке проходит первый Всесоюзный съезд тюркско-татарских народов. На съезде присутствуют мировые светила науки.

Фото: Государственный архив кино-фото документов Азербайджанской Республики

Это турецкие ученые: профессор Константинопольского университета Купрули-заде, Мамед-Фауд-бей; это председатель ассоциации востоковедения при ЦИК СССР т. Павлович; это академики востоковедения Бартольд, Ольденбург, Крымский; это представители ученого мира Персии, Афганистана и всех тюркско-татарских областей обширного Советского Союза. Представлена вся монголо-тюркско-татарская 30-миллионная советская масса, начиная от Камчатки и Сахалина и кончая советским Азербайджаном. Тюрки, дагестанцы, монголы, калмыки, башкиры, киргизы, татары, узбеки, таджики, туркмены, тептеры, урянхайцы, кумыки, тавлины…

Открывая съезд, его инициатор, председатель ЦИК Азербайджана тов. Самед Ага Агамали-оглы, не выпячивая культурных достижений, признал: «В области культурного развития мы отстали на 100 лет». В этих словах — горькая истина. Это тяжелое наследие царского самодержавия, беков, ханов и муссаватистов.

До Октябрьской революции национальная газета на территории бывшей Российской империи считалась исключительной редкостью. Но немногие годы советской власти успели уже сделать свое дело. Теперь у всех тюркских народов Советского Союза издается свыше 30 газет и 15 журналов. В миллионах экземпляров издается экономическая и сельскохозяйственная литература, а также литература для красноармейских частей, учебники и пособия.

До сих пор эта литература издавалась на двух алфавитах: на древнеарабском и на новом, латинском. Автором последнего является тов. Агамали-оглы, и предстоящее разрешение вопроса об алфавите съездом окажет свое влияние на дальнейшее развитие тюркской печати и литературы, на культурный рост тюркских народов.

Вопрос этот обсуждается ораторами с трибуны, говорят о нем и во время перерывов, в кулуарах.

— Надо упростить азбуку. Вместо мудреных знаков необходимо создать простую грамоту, чтобы ребенок мог выучиться ей,— говорит дагестанец.

Идея Агамали-оглы, лелеявшего годами создание упрощенного алфавита для тюркских народностей, ставившего ребром этот вопрос еще в 1922 году в беседе с тов. Лениным, ныне поставлена на съезде во всей широте.

— Если тракторами мы хотим уничтожить отсталые плуги, то и в области культуры мы должны уничтожить старые головоломные, недоступные алфавиты,— заявил на первом заседании т. Павлович, и это заявление встретило общее одобрение.

По окончании прений была принята следующая резолюция, внесенная от имени делегаций Азербайджана, всех республик Закавказья, Узбекистана, Киргизстана, Дагестана, Башкирстана, Туркменистана, Якутии и автономных областей Северного Кавказа:

Констатируя преимущество технического превосходства нового тюркского алфавита над арабским и реформированным арабским алфавитами, а также огромное культурно-историческое прогрессивное значение нового алфавита, съезд считает, что введение нового алфавита и метод его проведения в отдельных тюрко-татарских республиках и областях является делом каждой республики и каждого народа в отдельности. В связи с этим съезд констатирует факт огромного положительного значения, заключающегося в введении Азербайджаном и другими республиками и областями нового тюркского (латинского) алфавита.

Съезд рекомендует всем тюрко-татарским народам изучить опыт и метод преподавания нового алфавита в Азербайджане и в других республиках для возможного проведения его у себя.

За резолюцию голосовал 101 человек, против — 7, воздержалось — 6.

Президиум ЦИК Закавказья постановил считать новый тюркский (латинский) алфавит обязательным наравне с существующим арабским.

О съезде и новом тюркском алфавите писали «Известия» в 1926 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев