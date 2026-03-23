На ММК начали демонтаж старых коксовых батарей

На Магнитогорском металлургическом комбинате начался демонтаж коксовых батарей №1 и №2, которые вывели из работы после пуска новой коксовой батареи № 12. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы будут проводить в несколько этапов: демонтаж оборудования и сооружений вокруг батарей, после — самой кладки. Кроме того, уберут угольную башню с конвейером для подачи угольной шихты, которую тоже вывели из эксплуатации. Подрядчиком выступает ООО «УралСтройСталь». Работы планируется завершить до конца сентября этого года.

Как отмечают в пресс-службе ММК, вывод из эксплуатации первой и второй коксовых батарей снизил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 4 тыс. т в год. Около 110 сотрудников, которые обслуживали это оборудование, распределили по другим участкам коксового цеха.

Коксовую батарею №12 производительностью 2,5 млн т сухого кокса в год запустили в 2024 году. Комплекс оснащен современными природоохранными сооружениями, включая 32 системы аспирации и установки десульфурации и денитрификации.