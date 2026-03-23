Олег Кононенко стал руководителем Центра подготовки космонавтов
Герой России Олег Кононенко возглавил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина. Об этом сообщает Роскосмос.
Олег Кононенко исполнял обязанности руководителя ЦПК с октября 2025 года. Он сменил на этом посту Максима Харламова, который руководил Центром подготовки космонавтов с 1989 года и ушел с поста по своему желанию. С ноября 2025 года Максим Харламов замещает директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН по науке.
В марте 2026 года стало известно о том, что Олег Кононенко совершит шестой полет на МКС в рамках экспедиции МКС-77. Он будет руководить экипажем корабля «Союз МС-31».