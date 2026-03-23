В Челябинске продают ТРК «Родник» и «Алмаз» за 8,2 млрд рублей

В Челябинске выставили на продажу бывшие активы экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Среди них — доли в ООО «Родник», владеющем ТРК «Родник» и «Алмаз», которые хотят реализовать за 8,2 млрд руб., указано на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Площадь участков, где расположены торговые комплексы, составляет 10 га. Общая площадь объектов недвижимого имущества — почти 569 тыс. кв. м.

Кроме того, продается 100% доли в уставном капитале ООО «Проспект» за 3,9 млрд руб. Эта компания управляет магазинами «Магнит», которые ранее существовали под брендом «Проспект». Площадь недвижимого имущества составляет 80,8 тыс. кв. м.

Хотят реализовать и долю в ООО «Новая планета», которое владеет универсальным магазином «Школьник». За 4,8 тыс. кв. м недвижимого имущества просят 391,9 млн руб. Заявки на участие во всех торгах принимаются до 26 марта, 27 марта будут подведены итоги.

Виталина Ярховска