В Знаменске главврач ради отчетности испортила статистику и получила условный срок

В Астраханской области суд приговорил и. о. главного врача горбольницы к 1,5 года лишения свободы условно. Женщину обвинили в неправомерном воздействии на критическую информационную структуру (ч. 3 ст. 274.1 УК РФ), сообщает региональное СУ СКР.

В Знаменске и.о. главного врача горбольницы незаконно улучшала статистику о диспансеризации

Фото: Яндекс Карты

Следствие и суд установили, что исполняющая обязанности главврача городской больницы Знаменска заставила своих подчиненных вносить в региональную медицинскую информационную систему недостоверные сведения о диспансеризации. За 2023 год сотрудники медучреждения внесли ложные сведения о прохождении профилактического медосмотра 118 астраханцами.

Осужденная таким образом повышала показатели своей работы. Помимо условного срока фигурантку на два года лишили права занимать определенные должности.

Марина Окорокова