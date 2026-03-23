В центре Перми предлагается в аренду весь бизнес-центр «Ленком» за 8 млн рублей

Бизнес-центр «Ленком», расположенный на Комсомольском проспекте, 28А, сдается в аренду за 8 млн руб. в месяц. Объявление опубликовано на сайте Авито. В аренду предлагается семиэтажное здание общей площадью 4,5 тыс. кв.м. Как пояснили «Ъ-Прикамье» представители владельца здания, в связи с предстоящим завершением сроков действия договоров у ряда текущих арендаторов, рассматриваются возможности повышения эффективности использования здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Учитывая, что переговорный процесс с крупными арендаторами, заинтересованными в аренде объекта целиком, как правило, является длительным и может занимать от одного года и более, мы заблаговременно инициировали оценку потенциального интереса к данному формату сотрудничества», - уточнил собеседник «Коммерсантъ-Прикамье».

Бизнес-центр Ленком был построен в 2016 году. Владелец здания – бизнесмен, бывший депутат заксобрания Александр Флегинский. По данным справочника 2gis.ru, в БЦ размещаются 15 организаций, среди которых заведения общепита, офисы, в том числе медцентр 32 Практика и редакция РБК Пермь.