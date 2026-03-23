Владельца точек сети «Питьсбург» в Ижевске оштрафовали на 1,5 млн рублей

Сеть баров разливных напитков «Питьсбург» и «Вобла» (ООО «Вайтфокс») оштрафовали на 1,5 млн руб. за нарушение правил розничной продажи алкоголя в Ижевске. Об этом сообщил в Telegram министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

Нарушения выявили в пяти заведениях. Проверки прошли в магазинах «Вобла», расположенных на улицах Коммунаров (167а), Промышленной (29) и 9 Января (165), а также в точках сети «Питьсбург» на Пушкинской (157) и Орджоникидзе (47).