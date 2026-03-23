ЦКС обязали выплатить полетаевскому полигону ТБО еще 21 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования ООО «Полигон ТБО» (поселок Полетаево) к регоператору ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС). С организации взыскали почти 21 млн руб. долга, сообщает пресс-служба суда.

Полигон просил взыскать с ЦКС долг за обработку и захоронение твердых коммунальных отходов в ноябре-декабре 2024 года. Вместе с этим заявлением полетаевское предприятие подало еще одно, в котором требования составляли 183,8 млн руб. Задолженность образовалась из-за неполной оплаты таких же услуг по другому договору 2024 года. Этот иск удовлетворили в октябре 2025-го.

Виталина Ярховска