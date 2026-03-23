Упавший беспилотник повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово
Один из сбитых на территории Ленинградской области БПЛА повредил опору линии электропередачи в районе поселка Ермилово Выборгского района. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В месте падения дрона тушат сухую траву. Всего с начала атаки на момент публикации уничтожено более 60 беспилотников.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что БПЛА повредил емкость с топливом в порту Приморска, возникло возгорание.