Упавший беспилотник повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово

Один из сбитых на территории Ленинградской области БПЛА повредил опору линии электропередачи в районе поселка Ермилово Выборгского района. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В месте падения дрона тушат сухую траву. Всего с начала атаки на момент публикации уничтожено более 60 беспилотников.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что БПЛА повредил емкость с топливом в порту Приморска, возникло возгорание.

Артемий Чулков

