Экспертиза не одобрила шестой этап проекта строительства водовода Чиркей-Каспийск

Главгосэкспертиза России выдала отрицательное заключение на шестой этап проектирования и строительства водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск. Соответствующие сведения опубликованы на портале Единого государственного реестра заключений.

Проект предполагает монтаж внешнего электроснабжения, а также автоматизацию и диспетчеризацию объекта. Протяженность магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск составляет 78 км. Планируется, что он сможет обеспечить чистой питьевой водой около 900 тыс. человек, что поможет улучшить качество водоснабжения в Махачкале, Каспийске, прилегающих к ним районах и Избербаше. Строительство разделено на шесть этапов.

В марте 2025 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на второй этап строительства водовода.

