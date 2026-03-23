Экспертиза не одобрила шестой этап проекта строительства водовода Чиркей-Каспийск
Главгосэкспертиза России выдала отрицательное заключение на шестой этап проектирования и строительства водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск. Соответствующие сведения опубликованы на портале Единого государственного реестра заключений.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проект предполагает монтаж внешнего электроснабжения, а также автоматизацию и диспетчеризацию объекта. Протяженность магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск составляет 78 км. Планируется, что он сможет обеспечить чистой питьевой водой около 900 тыс. человек, что поможет улучшить качество водоснабжения в Махачкале, Каспийске, прилегающих к ним районах и Избербаше. Строительство разделено на шесть этапов.
В марте 2025 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на второй этап строительства водовода.