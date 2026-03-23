Шесть рейсов из Санкт-Петербурга в Челябинск и обратно задерживаются

Утром 23 марта шесть рейсов, которые должны доставить пассажиров из Санкт-Петербурга в Челябинск и обратно, задерживаются на 10-14 часов. Информация отображена на онлайн-табло челябинского аэропорта.

Первый рейс от компании «Победа» из северной столицы на Южный Урал должен был вылететь в 5:40, сейчас расчетное время указано 15:45. Обратный самолет вместо 4:40 отправится не ранее 15:05. Рейс, который обслуживает перевозчик «Россия», вместо 6:15 отправится не ранее 15:50 из Санкт-Петербурга в Челябинск и вместо 5:25 в 15:00 обратно. Кроме того, задерживаются рейсы от компании Smartavia. В Челябинск путешествие начнется предварительно в 22:00 вместо 8:00, в северную столицу — в 21:15 вместо 7:20.

Вечером 22 марта в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА.

Виталина Ярховска