Челябинская область опустилась в рейтинге по уровню зарплат в отраслях

Челябинская область по итогам 2025 года оказалась на 63-м месте в рейтинге российских городов по уровню заработных плат в разрезе отраслей. Рейтинг составляли «РИА Новости».

Больше всего в регионе в прошлом году зарабатывали сотрудники из сферы финансовых услуг. В среднем они могли получать 102 тыс. руб. в месяц. В 2024 году ведущей отраслью в области было производство автотранспортных средств. Такие специалисты зарабатывали 84 тыс. руб. Тогда регион занимал в списке 54-ю позицию.

Лидерами рейтинга стали Сахалинская область (в сфере добычи нефти и газа среднее жалованье составляло 328 тыс. руб.), Москва (финансовые услуги; 310 тыс. руб.) и Амурская область (химическая промышленность; 286 тыс. руб.).

Виталина Ярховска