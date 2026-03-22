Полиция начала проверку после сообщений об истерзанных трупах собак в Волгограде

Полиция Волгограда проводит проверку по факту жестокого обращения с животными в Советском районе. Об этом сообщили в региональном Главке МВД.

Фото: Нина Шевченко

Правоохранители в ходе мониторинга соцсетей нашли публикацию о гибели собак в поселке Горьковский. В сообщениях очевидцев говорилось об обнаружении изуродованных трупов четырех псов. Они были демонстративно разбросаны по дороге.

Организована доследственная проверка.Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к гибели животных.

