Мэр Саратова объявил выговор главе района за срыв аукциона по ремонту школы №1

Мэр Саратова Игорь Молчанов назвал справедливой критику председателя Госдумы Вячеслава Володина в связи со срывом торгов на капремонт школы № 1. По словам главы города, аукцион не состоялся из-за недоработок администрации Фрунзенского района.

Господин Молчанов согласился с мнением спикера ГД, что подобное отношение к работе недопустимо, а ошибка на местах грозит отзывом федерального финансирования в размере 123 млн руб. Главе администрации Фрунзенского района Сергею Пименову объявлен выговор за отсутствие должного контроля. Заместителю мэра по строительству поручено лично сопровождать все этапы торгов и реализации объектов.

Повторный конкурс на ремонт школы уже объявлен. «Безответственности в таких вопросах больше не потерплю», — резюмировал мэр, добавив, что главная задача — не допустить потери выделенных средств.

Нина Шевченко