Спикер ГД пригрозил отозвать 123 млн у Саратова за срыв торгов по ремонту школы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал срыв аукциона на капремонт школы № 1 во Фрунзенском районе Саратова. Ситуацию спикер прокомментировал в голосовом сообщении в канале «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал «Володин Саратов» в MAX Фото: канал «Володин Саратов» в MAX

Начальная цена контракта составляла 123 млн руб, однако торги не состоялись. Господин Володин предупредил, что при отсутствии конкурсных процедур федеральные средства могут быть отозваны, как это ранее произошло с финансированием театра оперы и балета. «Школа требует, чтобы на нее обратили внимание, и именно об этом просили родители, учителя. Средства федеральные были найдены. Но, как оказалось, на торги никто не вышел. Вывод один: отсутствует контроль, подготовительная работа. Всем этим надо заниматься. Стыдно, обидно, и такое недопустимо», — сказал председатель парламента.

Спикер ГД призвал ответственных лиц, включая губернатора Романа Бусаргина и недавно назначенного мэра Игоря Молчанова, наказать виновных и изменить подход к работе. Вячеслав Володин подчеркнул, что регион является дотационным и не может позволить себе потерю выделенных средств. «Когда начинают пытаться заводить разговоры: „А у нас денег нет“. У вас деньги есть. Но теперь будут ли они, учитывая, что уже решение принято? Если только торги не состоялись, они должны быть отозваны. А это значит, что возникают риски того, что у нас школа не будет отремонтирована», — заявил господин Володин.

Нина Шевченко