«Парма» уступила ЦСКА

Баскетболисты «Бетсити Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступили на выезде лидеру турнира ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 91:83 в пользу армейцев.

Самым результативным игроком в составе пермской команды стал американский центровой Террелл Картер. Он набрал 17 очков, сделал девять подборов, шесть передач, один перехват и семь потерь. Коэффициент его полезности составил «+27».

«Парма» с 19 победами и 16 поражениями располагается на пятой строчке. Следующий матч подопечные Евгения Пашутина проведут 28 марта в Красноярске против местного «Енисея».