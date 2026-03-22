За год средний чек чаевых в Краснодарском крае вырос на 18%

В 2025 году средний чек чаевых на Кубани составил 389 руб. Это на 18% больше, чем в прошлом году. А количество случаев, когда посетители оставляли чаевые, выросло на 13%, рассказали «Ъ-Кубань» в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

По данным центра, чаще всего чаевые получают официанты, бармены и сотрудники отелей. Также в списке оказались водители такси, курьеры, тренеры и мастера в салонах красоты. В среднем по стране люди оставляют 8–10% от суммы заказа или услуги. Если чек был на 1 тыс. руб., то к нему часто добавляют 80–100 руб.

Сегодня сфера чаевых активно развивается. Главная причина — рост безналичных расчетов. Люди все чаще расплачиваются картой или телефоном, и им удобно сразу добавить сумму «на чай» в терминале.

Появилось много специальных приложений от ресторанов и кафе, которые делают этот процесс быстрым и простым. Некоторые заведения ставят терминалы, где уже предложена сумма чаевых — например, 5, 10 или 15% от заказа. Другие используют специальные коды, по которым можно перевести деньги прямо на телефон сотрудника. Клиенту удобно, а персонал получает благодарность быстрее и чаще.

Особенно заметен рост в сфере общепита и туризма. В популярных туристических местах люди чаще оставляют чаевые безналичным способом. Краснодарский край, который принимает много гостей, оказался в числе регионов, где этот тренд проявился ярче всего. Еще один важный фактор — развитие внутреннего туризма. За последние пару лет люди стали больше путешествовать по России, и курорты Кубани принимают миллионы отдыхающих. Туристы привыкли к современным сервисам и с удовольствием пользуются возможностью поблагодарить персонал через смартфон.

Туристы и местные жители все чаще благодарят персонал через смартфон, а не наличными. Это удобно и для клиентов, и для сотрудников. Клиенту не нужно думать о том, хватит ли мелочи, а сотрудник получает деньги сразу на карту. Такой подход помогает развиваться сфере обслуживания и делает отдых и походы в кафе еще комфортнее.

В целом эксперты отмечают, что культура чаевых в России меняется. Она становится более прозрачной и технологичной. Если раньше чаевые были делом личного выбора и часто зависели от наличия наличных, то теперь это часть оплаты.

Мария Удовик