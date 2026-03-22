«Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в 22-м туре РПЛ

Казанский футбольный клуб «Рубин» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Казанцы не смогли продлить победную серию до трех матчей, хотя в первом тайме владели преимуществом (55% владения мячом).

После этого матча «Рубин» набрал 30 очков и вернулся на седьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 22 баллами располагаются на 13-й строчке. Следующий матч казанцы проведут 6 апреля на выезде против «Сочи».

Влас Северин