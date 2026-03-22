В Челябинске начинается сезон электросамокатов

В начале следующей недели пройдет совещание администрации Челябинска с операторами кикшеринга в связи с началом сезона электросамокатов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В заседании примут участие представители ООО «ВУШ», ООО «Яндекс Go» и ООО «Юрент.Байк». На нем будут обсуждаться меры безопасности при использовании самокатов, соблюдение операторами правил парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ) и принятие ими мер по перемещению самокатов, оставленных в неположенных местах.

В новом сезоне сервисы смогут штрафовать пользователей за различные нарушения. Кроме того, каждый месяц будет формироваться рейтинг операторов по количеству нарушений.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, депутаты Законодательного собрания Челябинской области ввели административную ответственность за нарушение правил езды на электросамокатах и их содержания. Требования касаются пользователей и операторов.