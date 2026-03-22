Власти Сочи подвели итоги работы коммунальщиков за неделю

Мэр Сочи Андрей Прошунин 22 марта подвел итоги работы коммунальных служб за прошедшую неделю. Как сообщил глава курорта в своем телеграм-канале, сообщения от сочинцев обязательно передаются ответственным предприятиям и, помимо текущей работы, стабильно отрабатываются порядка сотни таких обращений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Крайжилкомресурс» за минувшую неделю собрал более 34 тыс. кубометров коммунальных отходов, для этого было ежедневно задействовано 73 единицы спецтехники.

Сотрудники «Водосток» прочистили 5,8 км ливневых сетей на 36 улицах, было вывезено свыше 29 кубов мусора и ила. Специалисты отремонтировали пять металлических решеток ливнестоков, устранены две просадки дождеприемных колодцев на проезжей части.

Специалисты «Сочитеплоэнерго» устранили нештатные ситуации на теплосетях по улицам Макаренко, Ясногорская, Краснополянская.

«Водоканал» заменил аварийный участок коллектора насосной станции «Мзымта». Продолжается перекладка водопровода по Пионерской, где обновили 200 м коммуникаций. Началась подготовка к замене участка канализации по Красноармейской. Были устранены крупные нештатные ситуации на водоводах по Пластунской, Несебрской, Главной, а также по Новороссийскому шоссе. На магистральных сетях по Ландышевой специалисты обновили запорную арматуру. За минувшую неделю устранена 71 утечка, было ликвидировано 111 засоров.

Как отметил Андрей Прошунин, обратная связь является важным процессом, от нее зависит итог работы всей системы муниципального управления.

Андрей Николаев