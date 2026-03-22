обновлено 17:05
В пробке перед Крымским мостом скопилось почти 300 автомобилей
В очереди на ручной досмотр перед Крымским мостом со стороны Тамани, 22 марта, по данным на 16.00 скопилось 260 транспортных средств, а время ожидания составляет около часа. Об этом сообщает Телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ
Со стороны Керчи в очереди на досмотр перед Крымским мостом находится 35 единиц автотранспорта.
UPD: по даннм на 17.00 очередь на досмотр со стороны Тамани увеличилась до 325 транспортных средств.