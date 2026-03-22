23 марта в Татарстане ожидается потепление до +12 градусов

В понедельник, 23 марта, на территории Татарстана прогнозируют потепление до +12 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от -10 до -1 градуса, днем прогреется до показателей от +4 до +12 градусов. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами прогнозируется туман, а на дорогах возможна сильная гололедица

В Казани осадков не ожидается, ночью температура составит от -6 до -4 градусов, днем достигнет от +6 до +8 градусов.

Влас Северин