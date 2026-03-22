На капремонт здания общежития КГМУ в Казани выделили 250,2 млн рублей

На капитальный ремонт здания общежития №4 Казанского государственного медицинского университета, расположенного на улице Пионерской, выделили 250,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить отделочные работы, замену инженерных систем и поставку необходимого оборудования. В перечень также входят монтаж новых окон и дверей, гидроизоляция фундамента, ремонт ступеней, а также отделка потолков и стен.

Работы разделены на два этапа: первый должен быть завершен не позднее 20 декабря 2026 года, полное завершение всех работ запланировано до 1 ноября 2027 года. Финансирование осуществляется за счет средств субсидии и внебюджетных средств заказчика.

Влас Северин