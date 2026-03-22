«Локомотив-Кубань» переиграл «Зенит»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Санкт-Петербурге со счетом 81:72 одержал победу над местным «Зенитом» в рамках Единой лиги ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Локомотив-Кубань» Фото: «Локомотив-Кубань»

Регулярный чемпионат выходит на финишную прямую. Южанам остается провести восемь матчей. Каждый успех в борьбе за третье место — на вес золота. При этом баскетболисты с берегов Невы одержали десять побед подряд в чемпионате. Но, как известно, любая серия рано или поздно заканчивается.

Первый период прошел на встречных курсах и завершился с преимуществом кубанцев — 22:20. В относительно равной борьбе соперники провели и второй отрезок. На большой перерыв команды ушли при равном счете на табло — 41:41. После смены сторон игра проходила в схожем ключе. Вперед выходила то одна, то другая команда. Соперникам не удавалось нарастить задел и захватить лидерство. Перед решающей четвертью счет был 60:60. В последней десятиминутке серия точных бросков позволила «Локомотиву-Кубань» стремительно убежать в отрыв и довести встречу до уверенной победы со счетом 81:72.

Самым результативным игроком в составе «Локомотива-Кубань» стал Джеремайя Мартин, который набрал 24 очка. Патрик Миллер набрал 15 очков. В активе Алена Хаджибеговича 13 очков.

После 33 матчей подопечные Томислава Томовича занимают четвертое месте в турнирной таблице. В следующем туре Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» 25 марта сыграет на выезде с «Самарой».

Евгений Леонтьев