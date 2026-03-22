В Краснодаре полиция задержала устроившего массовую драку дебошира

В Краснодаре сотрудники полиции задержали уличного дебошира, устроившего массовую драку в центре города. Как сообщает управление МВД России по городу Краснодару, им оказался 27-летний житель Ставрополья.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, молодой человек на улице Красной нарушал общественный порядок, а также оказал неповиновение полицейским, за что ему грозит до 15 суток административного ареста. Также проводится проверка по факту умышленного повреждения им патрульного автомобиля ДПС.

Ранее в соцсетях была опубликована информация о мужчине, который вечером 21 марта на улице Красной спровоцировал конфликт. Как утверждалось, мужчина ударил девушку. За нее вступились свидетели, после чего обидчик стал нападать на стоящих вокруг людей. Началась массовая потасовка. При этом девушка от претензий к обидчику отказалось, говорится в сообщении полиции.

Андрей Николаев