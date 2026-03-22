Саратовское речное такси вышло на этап ходовых испытаний

Суда для саратовского речного такси вышли на ходовые испытания. Проверка узлов, навигации и систем безопасности проходит в реальных водных условиях, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

Поставка судов в регион запланирована на текущий навигационный сезон. Маршрут от набережной Саратова до аэропорта «Гагарин» (село Сабуровка) составит 28 км.

Развитие речных пассажирских перевозок в Саратовской области ведется при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. Для региона приобретено пять скоростных судов на подводных крыльях «Валдай». В перспективе саратовский флот пополнит «Метеор», названный в честь ученого-генетика Николая Вавилова. По словам господина Бусаргина, это позволит расширить маршрутную сеть.

Нина Шевченко