Саратовское речное такси вышло на этап ходовых испытаний
Суда для саратовского речного такси вышли на ходовые испытания. Проверка узлов, навигации и систем безопасности проходит в реальных водных условиях, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Фото: t.me / busargin_r
Поставка судов в регион запланирована на текущий навигационный сезон. Маршрут от набережной Саратова до аэропорта «Гагарин» (село Сабуровка) составит 28 км.
Развитие речных пассажирских перевозок в Саратовской области ведется при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. Для региона приобретено пять скоростных судов на подводных крыльях «Валдай». В перспективе саратовский флот пополнит «Метеор», названный в честь ученого-генетика Николая Вавилова. По словам господина Бусаргина, это позволит расширить маршрутную сеть.