На черноморских курортах Кубани вода прогрелась до 11 градусов

Температура воды в Черном море у берегов большей части курортов Кубани на утро 22 марта достигла +11 градусов, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

По данным гидрометцентра, самая высокая температура морской воды зафиксирована у берегов Сочи, Туапсе и Геленджика — +11 градусов. На градус ниже морская вода в Новороссийске и Анапе. При этом максимальная температура Азовского моря на утро 22 марта составила +8 градусов — в Темрюке. В Приморско-Ахтарске температура Азовского моря составила +6, в Ейске — +4.

Андрей Николаев