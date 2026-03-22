В Армавире водитель иномарки погиб в ДТП с хлебовозкой

На 171-м км автотрассы «Кавказ» в Армавире 22 марта около 04:25 утра произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Согласно предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra ехал со стороны Успенского района в сторону Курганинского района. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ГАЗ, перевозившим хлеб.

В результате лобового столкновения водитель иномарки погиб на месте, а его пассажирка госпитализирована. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Андрей Николаев