В Армавире водитель иномарки погиб в ДТП с хлебовозкой
На 171-м км автотрассы «Кавказ» в Армавире 22 марта около 04:25 утра произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Согласно предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra ехал со стороны Успенского района в сторону Курганинского района. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ГАЗ, перевозившим хлеб.
В результате лобового столкновения водитель иномарки погиб на месте, а его пассажирка госпитализирована. Все обстоятельства происшествия выясняются.