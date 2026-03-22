Спортшколы по биатлону и велоспорту Удмуртии рискуют потерять статус олимпийских
Спортивные школы олимпийского резерва (СШОР) по биатлону и велоспорту в Удмуртии рискуют потерять статус олимпийских, говорится в отчете Государственного контрольного комитета (ГКК) республики за 2025 год. Проверка показала, что минспорта региона не обеспечил надлежащий контроль за деятельностью этих учреждений.
Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ
В частности, руководство СШОР не обеспечило выполнение Федеральных стандартов спортподготовки. В том числе — по обеспечению учащихся спортивным оборудованием и инвентарем, экипировкой.
«Так, при расчете объемов субсидий учреждениям <...> использовались утратившие силу еще в 2022 году нормативные затраты. Фактически субсидии учреждениям предоставлялись в объемах меньше расчетной потребности в 3,5-7 раз»,— говорится в отчете.
Изношенность и неисправность оборудования и спортинвентаря, говорится в отчете, вынуждало учреждения арендовать его у сторонних организаций. Экипировку, как правило, приобретали родители воспитанников. Большинство зданий и спортобъектов нуждаются в модернизации и капремонте.
По данным ГКК, дефицит тренеров в спортивных школах составляет до 40% от штата, низкая ЗП наставников и отсутствие мер материального поощрения препятствует притоку молодых кадров.
Кроме того, ГКК указал на формальный внутренний финансовый контроль минспорта за СШОР. В частности, в школе по велоспорту необоснованно списывалось топливо, а служебный транспорт использовался в личных целях.
«В сложившихся условиях создаются риски снижения качества учебно-тренировочного процесса и утраты спортивными школами статуса “олимпийская”»,— говорится в отчете.
Данные бухучета и отчетности в учреждениях, отметили в ГКК, были искажены более чем на 80 млн руб. Спорткомплекс «Чекерил» — попал в перечень проверяемых объектов после жалобы одной из организаций на злоупотребления при использовании бюджетных средств — под видом договора о сотрудничестве бесплатно передал сторонней организации часть земельного участка. Он использовался не по целевому назначению.
«Кроме того, в СК “Чекерил” выявлено невыполнение требований природоохранной прокуратуры в части предоставления гражданам свободного доступа к пруду, находящемуся на территории учреждения»,— сообщает ГКК.
Материалы проверки направлены в региональные прокуратуру и МВД.