Организатор перевозок не смог взыскать с краевого предприятия 15,5 млн рублей штрафа

Арбитражный суд Пермского края принял решение о взыскании с АО «Индустрия транспорта Пермского края» (бывшее ПКГУП «Автовокзал») 300 тыс. руб. в пользу ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края». Решение по делу опубликовано на сайте суда. Как следует из опубликованных документов, госучреждение предъявило иск к «Интранс ПК» на сумму 15,5 млн руб. Это пени за несвоевременное перечисление денежных средств по договору о предоставлении информации и распределения средств от пополнения месячного транспортного ресурса ЭСПД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно заключенному между сторонами договору, ответчик обязался осуществлять распределение и перечисление собранных денежных средств от пополнения месячного транспортного ресурса ЭСПД гражданами истцу. За несвоевременное перечисление денег организатору перевозок предусматривался штраф в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ.

Как следует из документов суда, причиной невыполнения обязанности по своевременному перечислению денежных средств по договору стал отрицательный финансовый результат от осуществления основного вида экономической деятельности «Интранс ПК»– перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

Согласно бухгалтерской отчетности, компания с 2021 года является убыточной. За 2024 год убытки компании составили 161 млн руб., а за 9 месяцев прошлого года - 72,3 млн руб.

В итоге суд посчитал, что предъявляемые истцом требования по уплате пени в размере 15,5 млн руб. «являются для ответчика карательной мерой, влекущей за собой негативные последствия для АО «Интранс ПК», осуществляющего социально-значимую деятельность по перевозке пассажиров и багажа». В результате суд сократил размер неустойки до 300 тыс. руб.

АО «Интранс» является краевым перевозчиком, работает в Перми на маршрутах №51 и 74. Компания обслуживает также восемь межмуниципальных маршрутов краевой столицы: №104, 106, 108, 148, 150, 175, 206 и 485.

ГКУ «ОПП ПК» зарегистрировано в 2020 году и является учреждением, подведомственным министерству транспорта Пермского края. Учреждение заключает контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам Пермского края по регулируемым тарифам, осуществляет контроль исполнения перевозчиками условий контракта, контроль соответствия транспортных средств, надлежащего взимания платы за провоз пассажиров и багажа.